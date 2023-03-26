زينب العبد فلاحة فصيحة تعرف «دبة النملة» في حضرة العمدة

تشارك الفنانة الشابة زينب العبد في أحداث مسلسل «حضرة العمدة»، الذي يُعرض على شاشة قناة «الحياة»، بطولة مجموعة كبيرة من النجوم؛ أبرزهم «روبي، سميحة أيوب، أحمد رزق، إدوارد، محمود عبدالمغني، دينا، وفاء عامر، إيهاب فهمي، محمود حافظ»، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وإنتاج فنون مصر، وتقدم شخصية «الخادمة» التي تعلم الكثير عن أهل المنزل الذي تعيش فيه، وشاهدة على كثير من الأحداث والمواقف.

وفي تصريحات لـ«الوطن» قالت الفنانة زينب العبد، إنها تجسّد شخصية خادمة اسمها «مستورة»، قامت بتربيتها كبيرة العائلة الفنانة القديرة سميحة أيوب: «تربّت منذ طفولتها في حضن السيدة الكبيرة، وتتعامل باعتبارها واحدة من هذه الأسرة، وليس مجرد عاملة في المنزل، موجودة بكل الأمور، ولديها إلمام كامل بكل تفاصيل البلد، وتعرف كل شيء، وهي فلاحة تستطيع التعامل مع التكنولوجيا والإنترنت وكل تطورات العصر».

وأشارت إلى أن «مستورة» في بعض الأحيان تكون سببا في تحريك الأحداث، وهي من الشخصيات اللطيفة التي تعرف «دبّة النملة في القرية»، مضيفة: «هذه أول مرة أقدم شخصية فلاحة، وهي لذيذة جدا، وأنا وقعت في حبها على الورق، ومعايا في المسلسل أصدقاء من أكاديمية الفنون، أصولهم ترجع إلى الريف، وساعدوني على إتقان اللكنة الخاصة ببعض القرى».

تفاصيل مشاركة زينب العبد في حضرة العمدة

وعن ترشيحها للمشاركة في «حضرة العمدة»، قالت إن منتج المسلسل ريمون مقار تواصل معها وحدّثها عن شخصية «مستورة»، متابعة: «قال لى إنه رشّحنى للدور، وأخبرني أن المنتج المنفذ سيتواصل معي، وبالفعل ذهبت للوكيشن وبدأت أفهم ما يحدث هناك، وعملت على قراءة السيناريو في وقت قياسي».

واستطردت: التعاون مع مخرج مميز جدا مثل عادل أديب من أفضل الأمور التي حدثت لي حتى الآن في مجال التمثيل، ويُقدّر المواهب كثيرا.

روبي سبب تحمس زينب للمشاركة في المسلسل

وأشارت إلى أن من بين أسباب حماسها للمشاركة في «حضرة العمدة» وجود روبي على رأس المسلسل: «ربنا صرف لها قبول من عنده مع الناس، ويا رب يديمها عليها نعمة، ومبسوطة أني معاها علشان بحبها جدا، إنسانة فُلة قلبها حلو ونقي»، وكذلك تعد المرة الأولى لها في تجسيد شخصية «فلاحة» في مسلسل كبير، لا يشبه الأدوار التي سبق وقدمتها حتى لو على خشبة المسرح.