زينب العبد تكشف عن دورها في مسلسل حضرة العمدة.. «خادمة تعرف دبة النملة»

تشارك الفنانة الشابة زينب العبد، في أحداث مسلسل حضرة العمدة، الذي يعرض على شاشة قناة الحياة، بطولة مجموعة كبير من النجوم أبرزهم روبي، سميحة أيوب، أحمد رزق، إدوارد، محمود عبدالمغني، دينا، وفاء عامر، إيهاب فهمي، محمود حافظ، تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، إنتاج فنون مصر.

مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان

وتقدم زينب العبد في مسلسل حضرة العمدة، شخصية «الخادمة» التي تعلم الكثير عن أهل المنزل الذي تعيش فيه، وشاهدة على كثير من الأحداث والمواقف، في إطار كوميدي لايت، ويضمن المنزل الذي تعيش به عدد من النجوم أبرزهم روبي، سميحة أيوب، دينا.

وفي تصريحات لـ«الوطن» قالت الفنانة زينب العبد، إنها تجسّد شخصية خادمة اسمها «مستورة»، ربتها كبيرة العائلة الفنانة القديرة سميحة أيوب، موضحة: «تربّت منذ طفولتها في حضن السيدة الكبيرة، وتتعامل باعتبارها واحدة من هذه الأسرة وليس مجرد عاملة في المنزل، متواجدة في كل الأمور ولديها إلمام كامل بتفاصيل البلد كافة، وتعرف كل شيء، وهي فلاحة تستطيع التعامل مع التكنولوجيا والإنترنت وكل تطورات العصر».

قصة المسلسل حضرة العمدة

وتتطرق قصة مسلسل حضرة العمدة الذي يعرض على شاشة قناة الحياة، إلى الدكتورة صفية فارس، أستاذة بالجامعة الأمريكية، التي تؤدي دورها الفنانة روبي، وتجد نفسها بدون سابق إنذار في منصب العمدة، الأمر الذي يضعها في كثير من المشكلات لكونها امرأة.