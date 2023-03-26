مسلسل حضرة العمدة الحلقة الرابعة.. رعب في شوارع تل شبورة

شهد مسلسل حضرة العمدة الحلقة الرابعة، مفاجآت عدة في بداية الحلقة التي بدأ عرضها قبل قليل عبر شبكة تليفزيون الحياة، حيث أثيرت حالة من الخوف والرعب بين أهالي قرية تل شبورة، والتي يُجرى بداخلها الأحداث.

وبث «سرور» الرعب في نفوس أهالي قرية تل شبورة، بعد ضرب نار عشوائي في سوق البهائم بالقرية، وفجأة وجه سلاحه الناري تجاه رؤوس البهائم، ما تسبب في سقوط 10 رؤوس، فضلًا عن إصابة عددًا من المواطنين، فيما حاول البعض الفرار والاختباء بالمنازل والشوارع المجاورة، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة الرابعة.

وعلى الفور، استقبلت روبي «صفية الفارس»، في مسلسل حضرة العمدة الحلقة الرابعة، الشهود والجاني في مكتب العمودية بالقرية، لمعرفة دوافع الجريمة، حيث جاءت الواقعة بسبب خلافات على الميراث، فيما كانت ترغب روبي في إبلاغ الشرطة، إلا أن المستشار جلال الفارس ابن عمها، وجهها بحل الموضوع بشكلٍ ودي.

مليون جنيه من وفاء عامر تعويضًا عن الأضرار

وفجأة، حضرة وفاء عامر، المعروفة بين أهالي قرية تل شبورة، في مسلسل حضرة العمدة الحلقة الرابعة، باسم «أم الخير»، ومنحت روبي مليون جنيه، بشأن تعويض المصابين وأصحاب البهائم، منعًا لإثارة الجدل.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

مسلسل حضرة العمدة، يُشارك في بطولته بجانب روبي، كل من سميحة أيوب، أحمد بدير، أحمد رزق، وفاء عامر، محمد مهران، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.