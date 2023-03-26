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أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 3 بطولة روبي في رمضان 2023

كتب:

أحمد حسين صوان
09:01 ص | الأحد 26 مارس 2023
روبي

روبي

اصطحب أحمد رزق، صاحب شخصية المستشار جلال الفارس، ابنة عمه روبي، التي تُجسد شخصية صفية الفارس، عمدة قرية تل شبورة، في جولة بشوارع القرية، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 3 بطولة روبي في رمضان 2023، وذلك للتعرف على قضايا القرية عن قرب، لاسيما وأنها كانت تعيش في القاهرة منذ سنوات طويلة.

وجاءت جولة جلال الفارس وصفية الفارس، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 3 بطولة روبي في رمضان 2023، في سوق بهائم القرية، حيث قال لها إنّ ذلك من أكبر الأسواق، وينظم مرة واحدة أسبوعيًا، كما توجها سويًا إلى أول منزل تم تأسيس في القرية بالطوب الأحمر.

تحذير مفاجئ من أحمد رزق لـ روبي

وبشكلٍ مفاجئ، حذّر أحمد رزق، روبي، خلال جولتهما في شوارع القرية، من «الجفر» المسؤولين عن حراستها، حيث أبدت دهشتها من ذلك التحذير، إلا أنه قال: «لازم تاخدي بالك.. زي ما هم عينيهم عليكي، برضه لازم تكون عينك عليهم».

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، يشارك في بطولته بجانب روبي وأحمد رزق، كل من أحمد بدير، ومحمد محمود عبد العزيز، وبسمة، وصلاح عبدالله، ونهلة سلامة، وإيهاب فهمي، ومحمود حافظ وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.