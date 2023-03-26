قناة الناس تبث تلاوة للشيخ أحمد شرف الدين من مسجد في البرازيل

عرضت قناة الناس تلاوة مباركة بصوت الشيخ أحمد شرف الدين، من مسجد بمدينة «ساو باولو» بدولة البرازيل.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة الناس خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

وتنقل قناة الناس تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طيلة شهر رمضان الكريم شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.