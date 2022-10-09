أحمد شرف الدين خطيبًا للجمعة القادمة.. وموضوعها «فضائل الصلاة على النبي»

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أحمد شرف الدين إمام مسجد النصر الكبير بالمنصورة؛ بأداء خطبة الجمعة المقبلة 14 أكتوبر 2022، بعنوان: «فضائل الصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم»، والتي ينقلها التلفزيون المصري من مسجد التوحيد بكفر ميت فارس بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية.

فضل الصلاة على النبي

وجاء نص خطبة الجمعة القادمة، بعنوان: «فضائل الصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم»، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين).

وأوضحت خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف، فضل الصلاة على سيد الخلق -صلى الله عليه وسلم- بأنها كنز من كنوز الخيرات، وباب عظيم من أبواب الطاعات، ولها فضائل لا تحصى ولا تعد، ولا يدرك عميم بركتها إلا من ذاق، فمن ذاق عرف، ومن عرف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ففيها راحة النفس والبال، وطمأنينة القلب، وانشراح الصدر، وتذوق حلاوة الإيمان؛ يقول نبينا، صلى الله عليه وسلم: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد -صلى الله عليه وسلم- رسولاً».

ومن فضائل الصلاة على نبينا -صلى الله عليه وسلم- نيل رحمة الله وعميم فضله، فإذا كانت الصلاة من الله تعني الرحمة، فإنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا».

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف

وتضمنت خطبة الجمعة القادمة: أمرنا الحق سبحانه في كتابه العزيز بالصلاة على نبيه وصفوته من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)، وأوضحت أن الصلاة من الله تعني الثناء والتعظيم، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء.