مواعيد القطارات اليوم المتجهة من القاهرة إلى المحافظات 27-3-2023

نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد القطارات اليوم المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم 26-3-2023، حيث يجرى تغيير المواعيد بشكل كبير خلال شهر رمضان المبارك، تيسيرا على المواطنين المسافرين من مقار عملهم إلى المدن والقرى التي يسنكون بها يوميا أو العكس.

في السطور التالية، نعرض مواعيد القطارات اليوم المتجهة إلى المحافظات، فوق بيان الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

مواعيد قطارات الصعيد

- قطار تالجو على خط القاهرة - أسوان من محطة مصر بالقاهرة الساعة 22.50 ويصل أسوان الساعة 10.35.

- يعود قطار التالجو من محطة أسوان الساعة 19.00 ويصل القاهرة الساعة 6:50.

- يعود القطار «التالجو» برقم 2024 من الإسكندرية الساعة 14.00 ظهرا، ويصل القاهرة الساعة 16.30 عصرا.

- القطار الثالث من قطارات التالجو يقوم من القاهرة الساعة 8.00 صباحاً ويصل الإسكندرية الساعة 10.30 صباحاً

مواعيد قطارات الإسكندرية

- قطار 905 يقوم من القاهرة الساعة 9.00 صباحاً ويصل الإسكندرية الساعة 11.30.

- يقوم قطار 916 من الاسكندرية الساعة 15.00 ويصل القاهرة الساعة 17.30.

- قطار 3023 ثالثة مكيفة خدمة جديدة (القاهرة - الإسكندرية) الساعة 17:00 ويصل محطة الاسكندرية الساعة 19:55.

- قطار 3008 ثالثة مكيفة (الإسكندرية - القاهرة) من محطة الإسكندرية الساعة 05:45 يصل محطة أسوان الساعة 22:35.

- تشغيل قطار 3024 ثالثة مكيفة خدمة جديدة (الإسكندرية - القاهرة) الساعة 10:00 يصل الي محطة القاهرة الساعة 12:40.

- قيام قطار 3025 ثالثة مكيفة خدمة جديدة (أسوان - القاهرة) الساعة 04:10 يصل محطة القاهرة الساعة 16:40.

- قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة (الإسكندرية - القاهرة) الساعة 5:45.

- قيام قطار 8 روسي تهوية (الإسكندرية - القاهرة) الساعة 5:10.

مواعيد قطارات الـVIP

- قيام قطار 921 VIP (القاهرة - الإسكندرية) الساعة 19:00 بدلا من الساعة 17:00 يصل الإسكندرية الساعة 21:40.

- قيام قطار 906 VIP (الإسكندرية - القاهرة) الساعة 7:30.

- قيام قطار 928 VIP (الإسكندرية - القاهرة) الساعة 15:00.