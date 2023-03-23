«السكة الحديد»: تعديل مواعيد وامتداد مسير بعض القطارات على الخطوط

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد وامتداد مسير بعض القطارات على خطوط السكة الحديد المختلفة، موضحة أنه تقرر خلال شهر رمضان المعظم تعديل مواعيد القطارات الآتية «925 القاهرة / طنطا – 147 الفيوم / الجيزة - 134 الجيزة / الفيوم» على أن تعود هذه القطارات للمسير في مواعيدها المقررة حاليا مع انتهاء شهر رمضان المعظم.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه تقرر اعتبارا من يوم السبت الموافق 25 / 3 / 2023 و تلبية لرغبة جمهور الركاب إيقاف قطاري 661 / 688 بمحطة الحضرة، وامتداد مسير قطار 688 لمحطة بشتيل، وإعادة تشغيل قطار 697 ركاب بشتيل – وردان طبقاً للجداول المرفقة.

أيضاً أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن امتداد قطار 4015 إلى محطة الإسكندرية بدلاً من سيدى جابر مع اختصار قطار 4017 بمحطة سيدى جابر طبقاً للجداول المرفق، مؤكدة أنها حريصة على توفير أفضل خدمة لجمهور الركاب.

امتداد رحلات قطار التالجو إلى أسوان

وأشارت إلى أنه تقرر امتداد رحلات قطار التالجو إلى أسوان، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير المستمر لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها الوحدات المتحركة وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين حيث أن تشغيل هذه النوعية من القطارات الفاخرة يشكل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوربية.