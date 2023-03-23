ما التأخيرات المتوقعة في مواعيد القطارات اليوم؟

أوضحت هيئة السكك الحديدية، التأخيرات المتوقعة في مواعيد القطارات اليوم الخميس، مشيرة إلى أنّ التأخيرات تكون نتيجة المشروعات القومية والتطوير الذي يحدث على مختلف خطوات السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، لافتة إلى ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، كتعقيم القطارات بصفة مستمرة.

التأخيرات المتوقعة في مواعيد القطارات اليوم

وفي منشور لهيئة السكك الحديدية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاءت التأخيرات المتوقعة في مواعيد القطارات اليوم على النحو التالي:

- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن امتداد مسير رحلات قطار التالجو الفاخرة على خط الوجه القبلى إلى محطة أسوان، ابتداءً من اليوم في مفاجأة سارة للركاب، تزامنا مع بداية شهر رمضان المعظم، بعد انتهاء التشغيل التجريبى لقطاري التالجو على خط الوجه القبلي، وتشغيله بالسرعات المقررة وتقليل زمن الرحلة.

تفاصيل رحلات قطار التالحو حتى أسوان

وترصد «الوطن» تفاصيل انطلاق رحلات قطار التالجو حتى أسوان، على النحو التالي:

- امتداد مسير رحلات قطار التالجو إلى محطة أسوان على خط القاهرة / أسوان، بدلا من الانتهاء في محطة الأقصر.

- انطلاق أولى رحلات قطار تالجو على خط القاهرة / أسوان، من محطة مصر بالقاهرة الساعة 22.50، ليصل أسوان الساعة 10.35 صباح يوم الجمعة.

- انطلاق الرحلات يكون أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

- تتمثل محطات الوقوف عند الانطلاق في الجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وإدفو وكوم أمبو.

- يعود القطار من محطة أسوان الساعة 19.00، ويصل القاهرة الساعة 6:50 وبنفس محطات الوقوف في رحلة الذهاب.

- عودة القطار تكون أيام الإثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع.

- تعديل مواعيد قطارات «188 – 187 – 973 – 996 – 1015 – 82 – 1012 – 185 – 141 – 88 – 1008 – 732 – 752 – 744 – 90».

- سعر تذكرة قطار التالجو من القاهرة إلى أسوان والعكس للدرجة الأولى بـ 700 جنيه.

- سعر تذكرة قطار التالجو للدرجة الثانية بـ 550 جنيه.