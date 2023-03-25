مواعيد القطارات اليوم المتجهة من القاهرة إلى المحافظات 25-3-2023

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن مواعيد القطارات اليوم المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم 25-3-2023، مؤكّدة أنَّ هناك تعديلات كبيرة في مواعيد القطارات بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، لافتة إلى استمرار عمليات تطوير مختلف الخطوط ونظم الإشارات، فضلاً عن تطبيق كل الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

مواعيد القطارات اليوم «التالجو»

- انطلق قطار تالجو على خط القاهرة - أسوان من محطة مصر بالقاهرة الساعة 22.50 يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 ووصل أسوان الساعة 10.35 صباح أمس الجمعة الموافق 24 مارس 2023.

- يعود قطار التالجو من محطة أسوان الساعة 19.00 ويصل القاهرة الساعة 6:50.

- يعود القطار «التالجو» برقم 2024 من الإسكندرية الساعة 14.00 ظهراً ويصل القاهرة الساعة 16.30 عصراً.

مواعيد القطارات المكيفة والروسي

- القطار الثالث من نوعية التالجو يقوم من القاهرة الساعة 8.00 صباحاً ويصل الإسكندرية الساعة 10.30 صباحاً

- قطار 905 يقوم من القاهرة الساعة 9.00 صباحاً ويصل الإسكندرية الساعة 11.30.

- يقوم قطار 916 من الاسكندرية الساعة 15.00 ويصل القاهرة الساعة 17.30.

- قطار 3023 ثالثة مكيفة خدمة جديدة (القاهرة - الإسكندرية) قيام من محطة القاهرة الساعة 17:00 يصل محطة الاسكندرية الساعة 19:55.

- قطار 3008 ثالثة مكيفة (الإسكندرية - القاهرة) لمحطة أسوان على أن يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 05:45 يصل محطة أسوان الساعة 22:35.

- تشغيل قطار 3024 ثالثة مكيفة خدمة جديدة (الإسكندرية - القاهرة) قيام من محطة الإسكندرية الساعة 10:00 يصل الي محطة القاهرة الساعة 12:40.

- قيام قطار 3025 ثالثة مكيفة خدمة جديدة (أسوان - القاهرة) قيام من محطة أسوان الساعة 04:10 يصل محطة القاهرة الساعة 16:40.

- قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة (الإسكندرية - القاهرة) الساعة 5:45.

- قيام قطار 8 روسي تهوية (الإسكندرية - القاهرة) الساعة 5:10.

- قيام قطار 948 سياحي (المنصورة - القاهرة) الساعة 5:35 - قيام قطار 65 ركاب طنطا - المنصورة الساعة 16:50.

مواعيد قطارات الـVIP

- قيام قطار 921 VIP (القاهرة - الإسكندرية) الساعة 19:00 بدلا من الساعة 17:00 يصل الإسكندرية الساعة 21:40.

- قيام قطار 906 VIP (الإسكندرية - القاهرة) الساعة 7:30.

- قيام قطار 928 VIP (الإسكندرية - القاهرة) الساعة 15:00.