مواعيد القطارات في رمضان 2023.. تطبق غدا وبخدمات جديدة

تيسيرا على المواطنين حركة التنقل خلال شهر رمضان الكريم، أعلنت هيئة السكة الحديد، عن مواعيد القطارات في رمضان 2023، حيث من المقرر أن تطبق اعتبارا من يوم الخميس 23/3/2023 أول أيام شهر رمضان الكريم، وحتى نهايته، لتتناسب المواعيد الجديدة مع مواعيد الشهر الكريم.

كما أعلنت هيئة السكة الحديد، تزامنا مع حلول رمضان 2023، مواعيد القطارات في رمضان 2023، وخدمات جديدة، تتمثل في امتداد مسير قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة بمحطة أسوان على أن يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 05:45 يصل محطة أسوان الساعة 22:35، بالإضافة إلى تشغيل قطار 3025 ثالثة مكيفة خدمة جديدة «أسوان / القاهرة» من محطة أسوان الساعة 04:10 يصل محطة القاهرة الساعة 16:40.

مواعيد القطارات في رمضان 2023

وتستعرض «الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مواعيد القطارات في رمضان 2023، وفقا لبيان هيئة السكة الحديد.

-خط القاهرة / طنطا / المنصورة:

- قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة / المنصورة الساعة 15:35.

- قطار 1914 سياحي المنصورة /شبرا الخيمة الساعة 6:35.

- قطار 948 سياحي المنصورة / القاهرة الساعة 5:35.

- قطار 65 ركاب طنطا / المنصورة الساعة 16:50.

- خط القاهرة / الإسكندرية:

- قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:45.

- قيام قطار 8 روسى تهوية الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:10.

- قطار 921 VIP القاهرة / الإسكندرية الساعة 19:00.

- قيام قطار 2022 تالجو الإسكندرية / القاهرة الساعة 7:00.

- قيام قطار 906 VIP الاسكندرية / القاهرة الساعة 7:30.

- قيام قطار 928 VIP الاسكندرية / القاهرة االساعة 15:00.