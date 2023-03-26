الفنان أحمد وفيق: أهم مميزات خالد يوسف اكتشاف مواهب جديدة لدى الممثل

أعرب الفنان أحمد وفيق، عن سعادته كونه جزءًا من كوكبة عمل مسلسل سره الباتع، ويفتخر بالعمل مع كل النجوم المتواجدة في العمل، كما وصف عودة المخرج خالد يوسف بأنها مميزة.

وقال الفنان أحمد وفيق، عبر برنامج «هوليلة في 30 ليلة» على «ميجا إف إم»، إن خالد يوسف من أهم مميزاته هو اكتشاف مواهب جديدة لدى الممثل، كما يستخدم زوايا في التصوير تلفت نظر الجميع.

قصة مسلسل سره الباتع مهمة للغاية

وأضاف أن قصة مسلسل سره الباتع مهمة للغاية، ونشكر الشركة المتحدة في تقديم مثل هذه الأعمال التاريخية، متمنيًا تقديم الأعمال التاريخية بشكل سنوي، ونحرص على أن نبدع في تقديم تلك النوعية من الاعمال.

كواليس التصوير كانت صعبة جدًا

وأشار إلى أن كواليس العمل كانت مجهدة، ولم يكن هناك راحة بين المشاهد.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد وفيق، يشارك أيضًا في مسلسل (جميلة) في السباق الرمضاني الجاري، مع الفنانة ريهام حجاج.