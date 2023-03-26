جعفر العمدة الحلقة 3.. مواجهة مرتقبة بين محمد رمضان وشقيق إحدى زوجاته

انتهت الحلقة الثالثة من مسلسل جعفر العمدة، للفنان محمد رمضان، الذي يعرض يوميا علي شاشة قناة «dmc»، على ضرب شقيق إيمان العاصي «دلال» من شقيقها أحمد عبد الله «كارم فتح الله» بعد أن سخر منها بزواج زوجها من امرأة أخرى.

تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان

بينما شهدت الحلقة الثالثة، العديد من الأحداث الجديدة منها زواج محمد رمضان «جعفر» من الفنانة زينة «عايدة».

وقابل جعفر أحمد داش، وينصحه بعدم صرف أمواله في أشياء ليس لها أهمية.

ومن المقرر أن يقوم محمد رمضان، خلال الحلقة التي ستبدأ بعد قليل، بضرب شقيق إيمان العاصي، وسط أهالي المنطقة، بسبب ضربه زوجته.

مسلسل «جعفر العمدة»، تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، في حي السيدة زينب، حول شخصية عمدة يتزوج أكثر من مرة، ويجسد محمد رمضان، شخصية جعفر العمدة، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا.

أبطال مسلسل «جعفر العمدة»

مسلسل «جعفر العمدة»، يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، منة فضالي، مجدي بدر، سلوى عثمان، أحمد داش، أحمد عبد الله، جوري بكر، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، أحمد فهيم، طارق الدسوقي، أحمد فتحي، فريدة سيف النصر، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.