يرغب عدد كبير من الجمهور في معرفة مواعید عرض مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، والذي تدور أحداثه في هذا الجزء في إطار كوميدي حول المشاكل الزوجية التي تواجة الكبير وزوجتة مربوحة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة

وتبدا مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع علي قناة on في تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب مباشرة، ويعاد على نفس القناة في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، كما يعرض في اليوم الثاني الساعة 2:00 مساء.

أبطال مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي

وتصدر مسلسل الكبير أوي 7 خلال الساعات الماضية تريند تويتر بعد إذاعة الحلقة الرابعة من المسلسل، والذي يضم عددا كبيرا من نجوم الكوميديا، أبرزهم الفنانين أحمد مكي، وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، والعمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.