محمد ثروت ضيف رابع حلقات برنامج شيف بالبيت 2 على WATCH IT

يستضيف برنامج شيف بالبيت، الذي يقدمه الشيف بشر الحلبي، في رابع حلقات الموسم الجديد، المذاع على منصة WATCH IT، الفنان محمد ثروت.

وتحدث محمد ثروت خلال الحلقة عن المهن التي امتهنها قبل العمل في مجال التمثيل، متطرقًا في الحديث عن معاناته التي واجهها في بداية مشواره الفني حتى أحبه الجمهور وأصبح من علامات الكوميديا في مصر حاليًا، وعلاقته بالأكل منذ الطفولة.

محمد ثروت يتحدث عن سمير غانم

وعبّر ثروت خلال الحلقة عن حبه وتعلقه الكبير بالفنان الراحل سمير غانم، ومدى تأثير وفاته في حياته، متحدثًا عن مدرسة الارتجال التي ينتمي إليها، وذلك خلال الفقرة الأولى «بيتك ومطرحك»، ليدخل بعدها محمد ثروت المطبخ برفقة الشيف بشر الحلبي ويبدأ في تحضير الإفطار في الفقرة الثانية «عيش وملح».

شيف بالبيت من أعمال منصة WATCH IT الأصلية في رمضان؛ إذ لاقى الموسم الأول شعبية كبيرة بين مشتركي المنصة.

يذكر أن الشيف بشر الحلبي استضاف في الموسم الثاني من برنامج شيف بالييت كل من الفنانة شيماء سيف ومحمود عبد المغني وليلى عز العرب، كما يستضيف العديد من النجوم على مدار أيام شهر رمضان الكريم منهم الفنانة ميرهان حسين وعمرو وهبة ومراد مكرم وجالا هشام.

معلومات عن منصة واتش إت

تأسست منصة WATCH IT عام 2019، في خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامي والسينمائي المصري والعربي وعمل أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربي في كل دول العالم.

وتلعب WATCH IT دورا كبير منذ تأسيسها في إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى جيدًا من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، إذ جذبت ملايين المستخدمين بمحتواها.

وبدأت WATCH IT في نهاية 2021 في التوسع في إنتاج الأعمال الأصلية Originals مع التوسع في عملية الاستحواذ على الأعمال المختلفة العربية وغير العربية.

وتهدف WATCH IT لتقديم محتوى مُختار خصيصا لمشاهدة ترفيهية آمنة لكل العائلات حول العالم؛ إذ تحرص المنصة على تقديم محتوي متنوع ومختلف من شأنه إرضاء جميع الأذواق والفئات مع الحفاظ على الأصالة والهوية المصرية والعربية، وتهدف أن تصبح أكبر منصة محتوى عربي تُقدم خدمة «الفيديو حسب الطلب» في العالم.