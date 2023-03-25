أسعار وخطوات الاشتراك في Watch It.. مشاهدة المسلسلات بـ 9 جنيهات

تقدم منصة WATCH iT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، باقات مختلفة للاشتراك في المنصة من أجل متابعة المسلسلات المختلفة في السباق الرمضاني 2023 من خلالها دون فواصل إعلانية بأسعار مميزة عن طريق الاشتراك السنوي أو الشهري.

وفيما يلي نستعرض أسعار باقات WATCH iT وكيفية الاشتراك في المنصة لمتابعة المسلسلات الرمضانية من خلالها.

أسعار وخطوات الاشتراك في منصة Watch It

تختلف أسعار باقات Watch It وفق الاشتراك السنوي أو الشهري، وتأتي كما يلي:

اشتراك سنوي لـ1 شاشة بـ 100 جنيه بدلا من 600 جنيه.

اشتراك سنوي لـ2 شاشة بـ 200 جنيه بدلا من 960 جنيها.

اشتراك سنوي لـ 3 شاشة بـ 300 جنيه بدلا من 1320 جنيها.

اشتراك شهري لـ1 شاشة بـ 14.99 جنيه.

اشتراك شهري لـ2 شاشة بـ 24.99 جنيه.

اشتراك شهري لـ3 شاشة بـ 39.99 جنيه.

وطرحت منصة Watch It، عرضا خاصا خلال شهر رمضان على الباقات السنوية فقط، وهو اشتراك بأقل من 9 جنيهات في الشهر لباقة الإعلانات أو 50 جنيها في الشهر بدون إعلانات.

كيفية الاشتراك في منصة Watch It

يمكن الوصول للمنصة إما عن طريق الدخول إلى صفحة Watch It أو من خلال تثبيت واستخدام التطبيق من متجر جوجل بلاي أو آب ستور.

- اضغط على كلمة «اشترك الآن».

- أنشئ حسابًا جديدًا عن طريق إدخال البريد الإلكتروني.

- حدد كلمة مرور خاصة بك وإعادة إدخالها مرة أخرى، أو يمكنك تسجيل الدخول بحساب فيس بوك أو حساب جوجل أو حساب Apple.

- اضغط على i'm not robot.

- اختر الباقة التي تناسبك وطريقة الدفع عن طريق الفيزا أو فودافون كاش.