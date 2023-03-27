موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم الاثنين 27-3-2023 خامس رمضان

يعيش الصائمون أجواء رمضانية ونفحات الشهر الكريم بأداء الصلاة والصوم والفرائض، وفي بداية الليلة الخامسة لشهر رمضان الكريم يسأل المواطنون عن موعد أذان صلاة الفجر وتنشر الوطن موعد أذان الفجر في البحر الأحمر الاثنين 27-3-2023.

موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم الاثنين 27-3-2023

وكشف بيان هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الفجر في محافظة البحر الأحمر اليوم الاثنين 27-3-2023 في مدن الزعفرانة ورأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم، وهي كالتالي:

موعد صلاة الفجر في مدينة الزعفرانة يحين في تمام الساعة الرابعة صباحا و19 دقيقة، وفي مدينة رأس غارب يحين في الساعة الرابعة 17 دقيقة، والساعة الرابعة و17 دقيقة في مدينة الغردقة، وفي الساعة الرابعة 17 دقيقة في مدينة سفاجا، والساعة الرابعة 16 دقيقة في مدينة القصير، والساعة الرابعة 15 دقيقة في مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.

عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 27-3-2023 في البحر الأحمر

أشار الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ الوطن، إلى أن عدد ساعات الصوم في البحر الأحمر تبلغ 13 ساعة و43 دقيقة، تبدأ من وقت أذان الفجر وحتى موعد الإفطار ووقت صلاة المغرب.