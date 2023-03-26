موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الاثنين 27-3-2023

في اليوم الخامس من أيام فجر شهر رمضان الكريم، والذي يحظى بالعديد من الروحانيات في هذا الشهر المبارك، حيث يتوافد الألاف من المصلين في أبناء محافظة كفر الشيخ إلي بيوت الله لإداء الصلوات والدعاء والذكر والتسبيح في هذا الشهر المعظم.

بينما تقدم "الوطن"، خدمة يومية إلي الأسرة المصرية، عن موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الإثنين 27-3-2023

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الإثنين 27-3-2023

بينما يسجل موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الإثنين 27-3-2023، والذي سوف يرفع في تمام الساعة 04:23صباحاً، بينما يكون الشروق في تمام الساعة 5:52 صباحاً، وذلك وفقاً لإمساكية شهر رمضان الصادرة من خلال الهيئة العامة المصرية للمساحة، التي يتم تحديد مواقيت الصلاة، وذلك بناء على مقاييس الظل والشمس، التي تختلف وفقاً لخطوط الطول والعرض.

موعد الإمساك والسحور قبل أذان الفجر

كما يحدد موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الإثنين 27-3-2023، موعد وجبة السحور 2:3 دقيقة، كما يكون إمساك السحور علي 4:3 دقيقة، وذلك في اليوم الخامس من أيام شهر رمضان الفضيل، حيث يبدأ الصائمين برنامجهم في هذا الشهر المعظم، وذلك وفقاً للعديد من الطقوس الروحانية واقامة الصلاة، والتي ترتبط بصلاة العشاء والتراويح والسحور والفجر والظهر والعصر والمغرب وقت الإفطار، وكذلك قراءة القران الكريم من قبلهم.

بينما تقدم "الوطن"، خدمة موعد السحور وإمساك السحور وأذان الفجر والشروق علي مدار شهر رمضان الكريم ، وذلك تسيراً علي المواطنين في ربوع محافظة كفر الشيخ، لإداء الصلوات ال 5 خلال في أيام شهر التجلي والبركات والخيرات