موعد أذان الفجر في محافظة المنيا الاثنين 5 رمضان

أداء صلاة الفجر في جماعة له ثواب عظيم، لذا يحرص الأهالي في محافظة المنيا على تأدية الصلوات الخمس في مواعيدها خلال شهر رمضان الكريم، ويبحثون عن موعد أذان الفجر في المنيا، اليوم الإثنين 27 مارس، خامس أيام شهر رمضان المعظم.

موعد أذان الفجر في المنيا

وتواصل «الوطن» تقديم خدماتها للمواطنين في محافظة المنيا، ومن بينها موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الإثنين 27 مارس، الموافق 5 رمضان، وفق هيئة المساحة المصرية.

موعد السحور والإمساك في المنيا

وبحسب إمساكية شهر رمضان 2023 في محافظة المنيا، والصادرة من هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 5 رمضان سيكون في تمام الساعة 4:28 صباحا.

موعد السحور: 2:08 صباحًا.

موعد الإمساك: 4:08 صباحًا.

موعد الإفطار: 6:12 مساء.

عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن عدد ساعات الصيام ليوم الإثنين خامس أيام شهر رمضان في محافظة المنيا يبلغ 14 ساعة و4 دقائق متصلة بزيادة قدرها 7 دقائق عن أول أيام الصيام الذي بلغ فيه عدد ساعات الصيام 13:57 دقيقة.

وتتابع مديرية الأوقاف في محافظة المنيا، بشكل يومي أعمال تطهير وتنظيف المساجد في مراكز العدوة، مغاغة، بني مزار، مطاي، سمالوط، أبوقرقاص، ملوي، وديرمواس، ويتم التأكيد علي تواجد الأئمة والعمال في الصلوات الخمس والتراويح.

وأكد الشيخ حسانين عبدالحكم وكيل وزارة الأوقاف في محافظة المنيا، أن كافة المساجد داخل قري المحافظة البالغ عددها نحو 361 قرية بالإضافة إلي التوابع والعزب والنجوع تستقبل المصلين لأداء كل الفروض وصلاة التراويح، ويتم التأكيد على الاهتمام بأعمال النظافة داخل المساجد وخارجها.