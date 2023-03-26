مصرع سائق توكتوك حاول إنقاذ طفلة اختل توازنها وسقطت من الطابق الخامس بأوسيم

لقي سائق توكتوك مصرعه خلال محاولة إنقاذ طفلة اختل توازنها وسقطت من الطابق الخامس في إمبابة، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى إمبابة العام، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بمصرع سائق توك توك

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال يفيد بـ مصرع سائق توكتوك خلال محاولة إنقاذ طفلة اختل توازنها، وعلى الفور انتقل المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم والقوة المرافقة له لمكان الواقعة.

تفاصيل سقوط الطفلة

وبالانتقال والفحص تبين أن الطفلة تدعى هدى رامي، 11 سنة، ومقيمة في شارع السلام دائرة المركز وكانت تلعب فسقطت من شباك الغرفة بالطابق الخامس وأصيبت بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وخلال محاولة أحمد علي، سائق توكتوك ومقيم بذات العنوان، وهي ابنة زوجة والده، إنقاذها، سقط وتوفي في الحال، وجرى نقل المتوفى والمصابة إلى مستشفى إمبابة العام، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.