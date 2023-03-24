انتشال غريق من ترعة الإبراهيمية وسقوط طالب من الطابق الخامس بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في محافظة المنيا جثة غريق من ترعة الإبراهيمية أمام قرية ملاطية بمركز مغاغة، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، كما سقط طالب من عمارة تحت الإنشاء بمدينة المنيا الجديدة، بسبب اختلال توازنه.

انتشال جثة من ترعة الإبراهيمية

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتمكن فريق الإنقاذ النهري من انتشال جثة «ع. س. ا» 50 عاما، مقيم بمركز مغاغة، من ترعة الإبراهيمية أمام قرية ملاطية، حيث كانت الجثة طافية بالمجرى المائي، وتم نقل الغريق إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

سقوط طالب من الطابق الخامس

كما تلقت أجهزة الأمن إخطارا من عمليات النجدة، بإصابة «ك، م، ف» 15 عاما، طالب، مقيم بقرية تلة في غرب مركز المنيا، إثر سقوطه من الدور الخامس أثناء العمل بعمارة سكنية تحت الإنشاء جنوب كمين الصفا بمدينة المنيا الجديدة، نتيجة اختلال توازنه، وتم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا العام، مصابا باشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.