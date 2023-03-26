أحداث الحلقة 4 مسلسل جعفر العمدة.. محمد رمضان يضرب شقيق زوجته بالشارع

عُرضت الحلقة الرابعة من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، منذ قليل، عبر شاشة قناة «dmc»، وشهدت عددا من الأحداث المشوقة.

تفاصيل الحلقة 4 من مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان

بدأت الحلقة 4 من مسلسل جعفر العمدة بسخرية أحمد عبد الله، الذي يجسد شخصية «كارم فتح الله» من شقيقته إيمان العاصي «دلال» لزواج زوجها من امرأة أخرى، ويقوم بضربها في الشارع، ليقوم محمد رمضان بالنزول من المنزل فور معرفته، ويقوم بضربه وسط حضور أهالي المنطقة، وسط حالة من البكاء لدلال، وتقوم بإنقاذ شقيقها بعد إن اراد محمد رمضان قتله.

وبينما يقوم محمد رمضان بضرب شقيق زوجته، تقف «عايدة»، التي تجسد شخصيتها زينة، زوجته الرابعة، معجبة بما يفعله، لأنها لم تكن تتخيل ما حدث، قائلة له: «هو انت إزاي بتضرب حلو كده؟.. هو انت كنت بتلعب حاجة وانت صغير؟»، ثم تفأجئ بقتل محمد رمضان لشقيق إيمان العاصى الأول.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة كل من مي كساب، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، وهالة صدقي، وزينة، وأحمد داش، وأحمد فهيم، وعصام السقا، وجوزي بكر، وطارق النهري، ومنذر رياحنة، ودعاء حكم، وفريدة سيف النصر وكوكبة من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.