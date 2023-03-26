محمد رمضان لـ«الوطن»: غيرت أدائي الحركي بالكامل بسبب جعفر العمدة

كشف الفنان محمد رمضان عن طبيعة تحضيراته لشخصية جعفر العمدة في المسلسل الذي يحمل الاسم نفسه، والمعروض في سباق دراما رمضان الحالي.

وقال محمد رمضان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هناك اعتقادا خاطئا عند البعض بأن من يتخطى الخمسين من عمره يُعد رجلاً كبيراً في السن، ولكنه استدرك بقوله: بالتأكيد جعفر العمدة يختلف عن أي شاب في مرحلة العشرينات أو الثلاثينات من العمر سواء على مستوى الحركة الجسدية أو تعاملاته الحياتية، ومن ثم أقوم دوما باختلاف كامل في حركتي العادية عند تجسيدي لشخصية كبيرة في السن.

وتابع: «أغير من أدائي الجسدي بالكامل سواء على مستوى الحركة أو ردود الفعل وما إلى ذلك، بحيث يقتنع المشاهدون بأدائي وتجسيدي لشخصية رجل في الخمسينات».

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة كل من مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، هالة صدقي، زينة، أحمد داش، أحمد فهيم، عصام السقا، جوزي بكر، طارق النهري، منذر رياحنة، دعاء حكم، فريدة سيف النصر وكوكبة من النجوم، تأليف وإخراج محمد سامي.