كابونجا يستعد لسحب سفينة 700 طن بأسنانه في السعودية

أعلن المصارع أشرف كابونجا بطل موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن تنفيذه لتحدي جديد خلال الأيام القليلة المقبلة بسحب سفينة ضخمة في تحدي المواني بالمملكة العربية السعودية لكسر وتحقيق رقم قياسي جديد.

وقال أشرف كابونجا في تصريحات للوطن أنه سينفذ عملية السحب في مدينة جدة خلال الأيام القليلة المقبلة فور الانتهاء من التنسيقات اللازمة لعملية السحب لتحقيق رقم قياسي جديد.

وقال كابونجا إن عملية سحب السفينة سيتم كسر بها رقم القياسي البطل أوليج سكافيش والذي نجح في سحب أثقل سفينة بالأسنان 614 طنًا (1،353،636.68 رطلاً) وتم تحقيقها في دولة أوكرانيا، في 30 أكتوبر 2018.

كابونجا يسحب سفينة 100 طن بأسنانه

ونشر كابونجا مساء اليوم الأحد فيديو على صفحته الرسمية خلال سحبه سفينة تجاوز 100 طن بأسنانه في مدينة الإسماعيلية.

وقال أشرف كابونجا إنه نفذ العديد من التدريبات على مدار الأشهر القليلة الماضية لسحب عدة سفن بأسنانه في ورش وترسانات هيئة قناة السويس تمهيدا لعملية السحب.

كابونجا يسحب مترو الأنفاق

ونجح أشرف كابونجا خلال الأشهر القليلة الماضية في تحقيق رقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسحب مترو الأنفاق داخل ورش شبرا الخيمة وسحب المترو لمسافة 10 أمتار.