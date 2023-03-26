العثور على جثة شخص مجهول مصاب بطلق ناري في العياط

تكثف أجهزة الأمن جهودها؛ لكشف غموض لغز العثور على جثة شخص مجهول ملقاة في الطريق الإقليمي دائرة المركز، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ الواقعة

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود جثة على يمين الطريق الإقليمي بدائرة القسم لشخص مجهول فى العقد الخامس من العمر مصاب بطلق ناري بالقلب.

جرى تم تشكيل فريق بحث؛ لكشف غموض الحادث وسرعة القبض على الجناة، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.