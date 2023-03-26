جثة متفحمة وحجر ملطخ بالدماء.. ماذا دار أعلى سطح العقار المهجور في بولاق؟

عقار خاوٍ من السكان في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، تنبعث منه رائحة كريهة للغاية جميع من في العقارات المجاورة يسألون عن مصدر الرائحة، ولكن لا أحد يعلم حتى صعد أحد الأشخاص على سطح منزله ليتطلع على محل الجريمة فيجد جثة في نهاية مرحلة الاحتراق.

إبلاغ الأجهزة الأمنية

دوت صرخاته من أعلى العقار: «ألحقوا في جثة حد بتولع على السطح مشيرا بيده على مكان الجريمة»، بدأ الجيران يصعدون إلى أسطح منازلهم ليتطلعوا الأمر، حتى أخبر أحدهم الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة التي حضرت خلال دقائق معدودة من تلقيها البلاغ.

امتلأ المكان برجال مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور فارضين كردونا أمنيا حول العقار محل الجريمة، وبدأوا في مباشرة عملهم وسؤال عدد من الشهود إذا كان أحدهم يعرف المجني عليه الذي بدأت ملامحه في الاختفاء نتيجة تفحم الجثة ولكنهم أجابوا جميعا بالنفي وهو ما جعل الأمر أكثر صعوبة.

كاميرات المراقبة كشفت المتهمان

جهود مضنية بذلتها الأجهزة الأمنية لكشف غموض ما دار أعلى سطح العقار، حتى تم حل اللغز بعد فحص كاميرات المراقبة التي رصدت المتهمين وبصحبتهما المجني عليه صاعدين إلى مكان جريمتهم، وبعد الكشف عن هويتهم والقبض عليهما اعترفا بارتكاب الواقعة بغرض السرقة.

وأمام جهات التحقيق، اعترف أحدهما باستدراج المجني عليه إلى مكان العثور على جثته وتعدي عليه ب«حجر» والآخر أضرم النيران فيه لسرقته لمرورهما بضائقة مالية، وأنهما أنفقا المبلغ المالي الذان استوليا عليه على متطلباتهما الشخصية، وفرا هاربين من مكان الجريمة.