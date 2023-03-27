موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الاثنين 27-3-2023 خامس رمضان

تزامنا مع خامس أيام شهر رمضان، يرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الاثنين 27-3-2023.

وتقدم «الوطن» في تقريرها موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الاثنين 27-3-2023، في إطار الخدمات التي تحرص على تقديمها لجميع قرائها ضمن الخدمات المتعددة في مختلف القطاعات.

موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الاثنين 27-3-2023

ويكون موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الاثنين 27-3-2023، وفقا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الصادرة، لخامس أيام رمضان على النحو التالي:

- موعد أذان الفجر خامس أيام شهر رمضان 2023، الساعة 4:39 صباحا.

موعد السحور والإمساك في مطروح

كما يأتي موعد السحور في محافظة مطروح في تمام الساعة 2:18 صباحا، وموعد الإمساك عن الطعام في تمام الساعة 4:30 صباحا، في خامس أيام شهر رمضان.

استعداد محافظة مطروح لشهر رمضان

في سياق متصل، تتزين مساجد محافظة مطروح، على مدار شهر رمضان 2023، وتستقبل أعداد غفيرة من المصليين، ومن هذه المساجد الكبرى في مرسى مطروح المسجد الكبير الملك، ومسجد العوام ومسجد التنعيم ومسجد الفتح ومسجد الروضة، بالإضافة إلي المساجد الشهيرة في المدن والقرى بأنحاء المحافظة لأداء الصلوات على مدار 24 ساعة.