اعتماد شهادة TSM لمحطة مياه شرقي بالإسكندرية للمرة الثانية على التوالي

أعلن المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب في الإسكندرية، أنه تم تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطة مياه شرقي للمرة الثانية على التوالي وبدون ملاحظات.

عناصر منح الشهادة

وقال رئيس مياه الإسكندرية في بيان مساء اليوم، إن ذلك يأتي هذا بفضل الدعم المستمر لكل قيادات الشركة والمتابعة المستمرة وتذليل العقبات لكل نواحي الشركة ، وللحصول علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة لابد من توافر خمس عناصر هي: الموارد البشرية – السلامة والصحة المهنية – التشغيل القياسي – الصيانة القياسية – ضبط جودة المعامل.

تفاصيل شهادة محطة المياه

وتمنح هذه الشهادة من خلال لجنة التقنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهي شهادة مدعومة من وزارة التعاون الدولي الألماني والخبراء الألمان GTZ وتعتبر بمثابة إستدامة لتطبيق الإجراءات الخاصة لجميع النواحي المتعلقة بالمحطات ، وبالتالي يتم متابعة جميع المحطات والشبكات والإحتياجات المطلوبة منها.

510 ألف متر في محطة شرقي

جدير بالذكر أن محطة شرقى تم إنشاءها عام 1860 بطاقة تصميمية 510,000 متر مكعب / يوم ، وهى تقوم بتغذية أجزاء من مناطق شرق ووسط والجمرك وغرب المدينة .