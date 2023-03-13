مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بشركة مياه الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر منشور على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مواعيد وأماكن تواجد تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات التابعة لها بدءًا من اليوم وحتى 20 من شهر مارس الجاري 2023 للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

مواعيد تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أماكن ومواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة في القطاعات ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية لها:

** مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة «سيارة شرق» أمام رافع محمد نجيب سيدي بشر من 9 صباحا إلى 8 مساء.

** مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة «سيارة وسط» بشاير الخير 3 القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي من 9 صباحا إلى 8 مساء.

** مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة «سيارة غرب» مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من 10 صباحا حتى 3 ونصف عصرا.

** مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة أمام فرع شركة المياه بالبيطاش من 4 عصرا حتى 9 مساء.

** يوم الجمعة من 2 ظهرا إلى 8 مساء بنفس أماكن تمركز السيارات.

أرقام للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات التابعة لها كالتالي:

- للتواصل سيارة شرق 01275918005

- للتواصل سيارة وسط 01275918001

- للتواصل سيارة غرب 01275918003

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين

وقالت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إن سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات التابعة لها تقدم للمواطنين الخدمات التالية:

- تعاقد على إدخال العدادات

- استقبال شكاوى

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

- الاستعلام عن الفواتير

- سداد الفواتير

أشارت الشركة إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه إضافة إلى فريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.