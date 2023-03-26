مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث سير بأكتوبر

لقي عامل وسائق مصرعهما، وأصيب شخص آخر في حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطي، وجرى نقل المتوفين والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة النيابة لمباشرة التحقيقات

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر ثاني، يفيد فيه بمصرع عامل 50 سنة، وسائق 20 سنة، وإصابة عامل آخر بنزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أثناء سير سيارة نقل قيادة محمد، ن 30 سنة، انفجر إطار السيارة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها.

ونتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة آخر، تم التحفظ على السيارة وقائدها، ونقل المتوفين والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.