أمن قنا يكثف جهوده لضبط المتهم بقتل شاب بطلق ناري.. سرقة تروسيكل السبب

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، لضبط المتهم بقتل شاب مصرعه بطلق ناري، مساء اليوم الأحد، بسبب سرقة تروسيكل في نجع عزوز، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مقتل شاب بطلق ناري بقنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من إسعاف قنا، يفيد مقتل شاب بطلق ناري في نجع عزوز بمركز دشنا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة دشنا، ومعها سيارة إسعاف في قنا، وتبين مقتل فارس عبده، 20 عامًا، بطلق ناري

وبعد الفحص تبين مقتل "فارس عبده، 20 عامًا، بطلق ناري على يد شخص قام بسرقة تروسيكل مع المجني عليه واختلفا على سعره.

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي.

تحرير محضر بالواقعة

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت كشف ملابساته، وضبط المتهم الذي فر هاربًا في الصحراء.

عقوبة المتهم

وقال حسن محمود، محامي، إن عقوبة القاتل تصل إلى الإعدام طبقا للمادة الثانية من قانون العقوبات الجنائية.