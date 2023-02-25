4 مشاهد مبكية في مقتل شاب وإلقاء جثته بمصرف بقنا.. «صديقه غدر به»

داخل مسرح الجريمة بمحافظة قنا، آثار دماء كانت تسيل من المجني عليه «محمود» الذي قتل على يد صديقه بسبب 1500 جنيه، وأمام جهات التحقيق بدأ المتهم يشرح كيف استدرج صديقه وأنهى حياته، وبعد جلسة تحقيق مع المتهم استمرت 6 ساعات، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المشهد الأول: مكالمة خادعة

عدد من المشاهد المبكية في هذه الجريمة التي حدثت الأسبوع الماضي، البداية كانت حينما فوجئ المجني عليه «محمود» بمكالمة هاتفية من صديقه يطلب منه مقابلته لأخذ المبلغ المالي الذي يدين له به، وعندما قابل المجني عليه المتهم فوجئ به يطلب منه استقلال السيارة معه حتى يتوجها إلى منزله لإعطائه المبلغ المالي.

المشهد الثاني: قطعة حديدية

وفي المشهد الثاني، وأثناء استقلال المجني عليه السيارة مع المتهم فوجئ به يتعدى عليه باستخدام «قطعة حديدية» على رأسه، وبعد أن تأكد من أنه فارق الحياة، حمل جثمانه وألقاه داخل مصرف مائي، وقام بالاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بالضحية وفر هاربًا.

المشهد الثالث: غياب

في المشهد الثالث، لاحظت أسرة الشاب محمود، عدم عودته إلى المنزل، فقاموا بإبلاغ رجال الشرطة وبتكثيف التحريات في الواقعة تمكن رجال الشرطة من العثور على الجثة ومن خلال التحريات جرى تحديد هوية القاتل، وضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

المشهد الرابع: اعترافات المتهم

وفي المشهد الرابع، وعقب ضبط المتهم واجهته جهات التحقيق بالأدلة التي تثبت قيامه بارتكاب الجريمة، واعترف بجريمته وبأنه قتل المجني عليه بسبب 1500 جنيه، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما ناظرت جهات التحقيق جثمان المجني عليه وأمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

عقوبة القتل

وحول العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم، قال حسام همام المحامي إن قانون العقوبات كشف عن عقوبة القتل العمد المقترن بالسرقة، ونص على الآتي: «يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».