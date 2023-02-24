حوادث 24 ساعة.. مقتل شاب بقنا ومسجل خطر يستغل الأطفال في التسول بالجيزة

خلال الساعات القليلة الماضية نجحت وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة في كشف ملابسات العديد من الجرائم والقضايا على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، لذا تستعرض «الوطن» أبرز حوادث اليوم التي أعلنتها وزارة الداخلية على مدار الـ 24 ساعة الأخيرة.

إحباط محاولة تهريب عملات معدنية أثرية في الغردقة

في مدينة الغردقة، استطاعت الأجهزة الأمنية إحباط محاولة أحد الركاب يحمل جنسية أجنبية في تهريب 31 عملة معدنية قديمة بأشكال مختلفة، كان قد خبأها داخل حقيبته، وذلك قبل سفره عبر إحدى الرحلات الجوية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، واعترف المتهم بالواقعة.

كشف ملابسات مقتل شاب في قنا

وفي محافظة قنا، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقتل شاب، وكشفت التحريات أن المتهم استدرج المجني عليه لوجود خلافات بين الطرفين سابقة، بحجة فض الخلاف بينهما، وعندما وصل إلى مكان الحادث، ضربه بأداه حديدية وتخلص منه، وتم القبض عليه، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

مسجل خطر يستغل الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

وفي منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص «مسجل خطر»، بتهمة استغلاله للأطفال الأحداث في أعمال كل من التسول، واستجداء المارة في الشوارع، وأيضاً الاستيلاء على أموالهم تحت تهديد السلاح، وكان بصحبته 4 أطفال اعترفوا بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.