مقتل شاب في مشاجرة بين عائلتين بقنا.. والأمن يفرض سيطرته

لقى شاب مصرعه بطلق ناري، اليوم الأربعاء، إثر مشاجرة بين عائلتين بقرية أبومناع غرب مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وجرى الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

بلاغ بالواقعة

تلقى إيهاب طه، إخطارًا من غرفة العمليات الداخلية، مدير يفيد بورود بلاغ من النجدة بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية أبومناع غرب مركز دشنا، وأسفرت عن مقتل شاب بطلق ناري في تبادل إطلاق النار بين الطرفين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة ومعها سيارة من هيئة إسعاف قنا، وتبين بعد الفحص مقتل أحمد جمال موسى، 28 عامًا، بطلق ناري إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في قرية أبومناع غرب في دشنا.

نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى

على الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، التي كلفت المباحث بالتحري حول الواقعة، وسرعة ضبط المتهمين في المشاجرة.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردون أمني حول الطرفين لمنع تجدد المواجهات والاشتباكات.

عقوبة القتل

قال حسن عبد الرحيم، محام وخبير قانوني في تصريحات لـ«الوطن»، إنه بحسب ما نصت عليه الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات،(أى جناية القتل العمد)، تصل إلى الإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.