إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر اسكندرية الزراعي بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة بمستشفى دمنهور التعليمي وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من « نبيلة صلاح الليثي، 35 سنة، مصابة بكسر في الحوض، سالي حاتم محمد،29 سنة، مقيمة الدلنجات، مصابة بكدمات متفرقة من الجسم، ألفت جابر محمد، 33 سنة، مقيمة الدلنجات، مصابة بكسر بالذراع الأيسر.

ونُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.