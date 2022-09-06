إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على صحراوي البحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، إثر انقلاب سيارة ملاكي صباح اليوم، على طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي، باتجاه الإسكندرية، ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام، لتلقي العلاج اللازم.

إخطار بانقلاب سيارة ملاكي

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد بإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي، تحديدا عند الكيلو 120، في الاتجاه إلى الإسكندري، وحرر المحضر اللازم لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين وحالاتهم

انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارت الإسعاف، وتبين إصابة كل من: «منى ن. ع.» 40 عاما، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، «أسماء م. ع.» 22 سنة، مقيمة القاهرة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، «صفا م. ع.» 11 سنة، مقيمة القاهرة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة.

ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام، لعمل الإسعافات الأولية، وتلقي العلاج اللازم وفقا لطبيعة الإصابات، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.