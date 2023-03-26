إصابة شخصين في تصادم سيارتين بزراعي البحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل بطريق «مصر - إسكندرية » الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونقل المصابان إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم بين سيارتين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، وجارٍ عمل الفحوصات الطبية وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «عبدالله ماجد،30 سنة، علاء أبو بكر، 28 سنة، مقيمان بمركز ادكو، ومصابان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونُقل المصابان إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.