ملخص مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 4.. يسرا تعيش في منزل محمد ثروت

ملخص مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 4، شهد العديد من الأحداث الكوميدية حول عائلة «سميحة» فور عودتهم من كندا، التي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها «سماح» تقوم بدورها الفنانة الشابة مايان السيد و«سامح» يقدم دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

ملخص مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 4

بدأت الأحداث بوصول «سميحة وسامح» أمام كشك عم عمران في محاولة منها للبحث عن سماح ولا تجدها.

تضمن ملخص مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 4، اعتراض أكرم على استخدام جهاز بصمة الحضور والانصراف واعتباره ناقلا للفيروسات والعدوى، ويطلب عوني من أكرم كتابة مذكرة مهمة.

ملخص 1000 مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 4.. سميحة تذهب لأكرم

يخبر أكرم، فوقية، بحاجته للراحة والنوم بعض الوقت، وتطلب منه أن ينام بجانب «اوزو» حتى ترتاح من وجوده، يخبرها أن لديه مذكرة يجب الانتهاء منها، تعنفه فوقية ظنا منها أنه سيكتب مذكراته، ينام أكرم على كرسي المائدة ويتحدث وهو نائم، توقظه فوقية وتطلب منه النوم في الغرفة حتى يرحم تنجيد كراسي السفرة من تواجده الدائم عليها.

يتصل أكرم بفوقية ويخبرها بوجود الدكتورة سميحة أمام البيت، وتطلب منه زيادة طلبات العزومة «كرنب وأرانب وفراخ ورقاق».

تصعد فوقية للبلكونة في محاولة منها لإقناع الدكتورة سميحة للصعود وتخاطبها بصوت مرتفع ويطلب منها السائق «أمين» وجيران الشارع أن تصعد، ترفض سميحة الصعود وتنتظر أكرم، يطلب أكرم منها الصعود وتوافق، تستقبلها هناء جارتهم بالزغاريد ويظن سامح أنها تصرخ، وتطلب منها فوقية وهي ترحب بها في منزلها أن تكون متساهلة مع الآخرين، وتخبرها سميحة بحاجتها وحاجة سامح للنوم والراحة.