مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 4.. يسرا تتصالح مع جيرانها

بدأت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 4، بظهور جديد لضيوف الشرف «علاء مرسي وصفاء جلال» اللذين سكنا في منزل يسرا دون معرفتها، والفنان محمود الليثي سائق التاكسي.

استمرت الأحداث في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 4، بحدوث تصالح بين الدكتورة سميحة التي تجسد دورها يسرا مع جيرانها بعدما تنازلوا عن محضر التعدي عليهم ودخول منزلهم عنوة.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 4.. يسرا تبحث عن ابنتها

وتوالت الأحداث في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 4، ببحث يسرا عن سماح ابنتها التي تجسد دورها مايان السيد؛ إذ أنها كانت لم تذهب معها إلى قسم الشرطة وتعرفت خلال تلك الفترة على مصطفى عنبة.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 4 بطولة يسرا، ومحمد ثروت، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي، ومحمد محمود، وبيومي فؤاد، وهو من إخراج عمرو صلاح وإنتاج شركة العدل جروب.