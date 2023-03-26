يسرا: عمرو صلاح مخرج مبدع وله رؤية مختلفة.. والجمهور في حاجة للكوميديا

قالت الفنانة يسرا إن المخرج عمرو صلاح الذي تعمل معه لأول مرة في مسلسلها الجديد 1000 حمدلله على السلامة، مخرج مبدع وله طريقة إخراج مختلفة.

وأضافت يسرا لـ الوطن أنها أرادت تقديم عمل كوميدي هذا العام، لأن الناس في حاجة للكوميديا الشقية الخفيفة التي تنسيهم همومهم وهو ما رأته في المسلسل.

يسرا: رؤية عمرو صلاح مختلفة

وأشارت يسرا إلى أن مخرج العمل عمرو صلاح له رؤية إخراجية مختلفة تماما، وهي ما أحبته طيلة العمل معه ومع فريق عمل المسلسل.

أبطال مسلسل 1000 حمدلله على السلامة

مسلسل 1000 حمدلله على السلامة من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي ، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم،اوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار و إخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.