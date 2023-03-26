مسلسل جميلة الحلقة 4.. يسرا اللوزي تبدأ لعبتها ضد ريهام حجاج

شهد مسلسل جميلة الحلقة 4 بطولة ريهام حجاج، ذهاب شيري والتي تقوم بدورها يسرا اللوزي، إلى منزل ريهام حجاج وزوجها زياد ويقوم بدوره هاني عادل، لتنفيذ مخطط إفسادها العلاقة بينهما حتى يقع الانفصال، وتتزوج جميلة من هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق، وكل ذلك من أخل الاستيلاء على ميراثها بعد وفاة والدها.

مسلسل جميلة الحلقة 4

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 4، تخبر شيري كل من زياد وجميلة كذبا، بأنها تريد الانفصال عن زوجها هشام، وعليهما مساعدتها حتى لا تلجأ للمحاكم.

أحداث وقصة مسلسل جميلة

وخلال أحداث مسلسل جميلة، تكذب شيري بأنها تعيش في جحيم مع هشام، ويرفض شراء منزل باسمها رغم أنه من الأثرياء، وكانت ملامح زياد وجميلة، عدم تصديق كلامها.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، هاني عادل، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، نبيل عيسى، سوسن بدر، سامح الصريطي، صبري عبدالمنعم، عبير منير، لطيفة فهمي، أحمد الشامي، رحمة حسن، ريم سامي، هشام إسماعيل، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج جمال العدل.