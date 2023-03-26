مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 4.. يسرا ترفض الصعود لمنزل محمد ثروت

رفضت الفنانة يسرا خلال أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 4، الصعود لمنزل الفنان محمد ثروت الذي يجسد شخصية أكرم بسبب عدم ايجادها ابنتها الوحيدة سماح التي تجسد دورها الفنانة مايان السيد.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 4 .. يسرا في سيارتها

شهدت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 4، صعود الفنانة شيماء سيف «فوقية» للبلكونة في محاولة منها لإقناع الدكتورة سميحة دور يسرا للصعود و تخاطبها بصوت مرتفع ويطلب منها السائق «أمين» وجيران الشارع أن تصعد، ترفض سميحة الصعود وتنتظر أكرم، يطلب أكرم منها الصعود و توافق، تستقبلها هناء جارتهم بالزغاريد ويظن سامح أنها تصرخ، تطلب منها فوقية وهيا ترحب بها في منزلها أن تكون متساهل مع الآخرين، تخبرها سميحة بحاجتها وحاجة سامح للنوم و الراحة.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 4 من إخراج عمرو صلاح

مسلسل حمد الله على السلامة الحلقة 4، من بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي ، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الآمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.