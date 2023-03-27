أبيات شعر الشافعي في حب آل بيت رسول الله.. من لم يصل عليكم لا صلاة له

شهدت أحداث الحلقة 4 من مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي، زيارة الإمام الشافعي إلى منزل السيدة نفيسة حفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أراد «الشافعي» رؤيتها والتحدث إليها، وهناك قال الإمام الشافعي قصيدة في حب آل بيت رسول الله.

أبيات «الشافعي» في حب آل بيت النبي

فور دخول الإمام الشافعي إلى بيت السيدة نفيسة، حفيدة رسول الله، قال أبيات من الشعر في حب آل بيت النبي، وهى: «يا آل بيت رسول الله حبكم.. فرض من الله في القرآن أنزله.. يكفيكم من عظيم الفخر أنكم.. من لم يصل عليكم لا صلاة له».

لقاء الإمام الشافعي بحفيدة الرسول

وبعد أن دخل الإمام الشافعي لبيت «نفيسة العلم»، وقال أبيات شعره، خرجت خادمة السيدة نفيسة، تسأل «الشافعي» عن حاجته عند حفيدة النبي، صلى الله عليه وسلم، وما إذا كانت تستطيع مساعدته في ذلك، فطلب «الإمام» لقاءها، وأرسل مع خادمتها سؤالًا فقهيًا، قال فيه: «أخبريها بأن رجلًا في يده تمرة، وأقسم على زوجته أن يطلقها إن هو أكل التمرة أو ألقى بها، وهو حق لا يريد أن يفعل، فماذا يفعل؟».

دخلت الخادمة بالسؤال إلى السيدة نفيسة، لتخرج بعدها «نفيسة العلم» وهى تضع نصف تمرة على وسادة أمسكت بها، ووجهت حديثها لـ«الشافعي» بالإجابة عن تساؤله قائلة: «يأكل نصفها يا أبا عبد الله»، ليرد «الإمام» عليها: «صلى الله على جدك الأمين، سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين».