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ما مسألة «التمرة»؟.. كانت سببًا في لقاء الإمام الشافعي بحفيدة الرسول

كتب:

محمد أباظة
11:36 م | الأحد 26 مارس 2023
رسالة الإمام

رسالة الإمام

دارت أحداث الحلقة 4 من مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي عن زيارة الإمام الشافعي إلى منزل السيدة نفيسة حفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أراد «الشافعي» رؤيتها والتحدث إليها.

مسألة التمرة

دخل «الشافعي» إلى منزل «نفيسة العلم» وألقى السلام قائلًا: «يا آل بيت رسول الله حبكم، فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم، من لم يصل عليكم؛ لا صلاة له».

لقاء الإمام الشافعي بالسيدة نفسية

خرجت خادمة السيدة نفيسة، تسأل «الشافعي» عن حاجته عند حفيدة النبي، صلى الله عليه وسلم، وما إذا كانت تستطيع مساعدته في ذلك، فطلب «الإمام» لقاءها، وأرسل مع خادمتها سؤالًا فقهيًا، قال فيه: «أخبريها بأن رجلًا في يده تمرة، وأقسم على زوجته أن يطلقها إن هو أكل التمرة أو ألقى بها، وهو حق لا يريد أن يفعل، فماذا يفعل؟».

دخلت الخادمة بالسؤال إلى السيدة نفيسة، لتخرج بعدها «نفيسة العلم» وهى تضع نصف تمرة على وسادة أمسكت بها، ووجهت حديثها لـ«الشافعي» بالإجابة عن تساؤله قائلة: «يأكل نصفها يا أبا عبد الله»، ليرد «الإمام» عليها: «صلى الله على جدك الأمين، سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين». 

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.