عرض الحلقة الرابعة من مسلسل الإمام الشافعي على DMC بعد قليل

يُعرض مسلسل رسالة الإمام الشافعي للنجم خالد النبوي على العديد من القنوات الفضائية في رمضان 2023، في مواعيد مختلفة، إذ يعد المسلسل أحد الأعمال الرمضانية التي يحرص المشاهدون على متابعة حلقاته.

وبعد قليل تُعرض الحلقة الرابعة من مسلسل الإمام الشافعي على DMC، إحدى القنوات الناقلة للعمل الفني الذي يتناول سيرة الإمام الشافعى أحد أئمة الفقه الأربعة عند المسلمين.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ

وتُعرض اليوم الحلقة الرابعة من مسلسل الإمام الشافعي على DMC ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023، وبالتحديد في الساعة 6.30 مساء «عرض أول»، والإعادة الأولى في الساعة 6 صباحا، والإعادة الثانية الساعة في 11 صباحا.

كما تعرض الحلقة على كل من شاشة قناة الحياة 10.45 مساءً، والإعادة 15 .9 صباحا، وعلى قناة CBC في الساعة 12.15 صباحا، والإعادة 5 صباحا، كما تعرض الحلقة على منصة watch it.

أحداث مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي

تناولت الحلقة السابقة «الثالثة» من مسلسل رسالة الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي، تفاصيل دقيقة للحظات وصوله الفسطاط بأرض مصر في عام 198 هجرية 814 ميلادية؛ إذ استعد الأهالي وقتها لاستقباله، وكان على رأسهم ابن عبد الحكم مؤرخ من أهل العلم بالحديث، والذي يجسد دوره الفنان جمال عبد الناصر.

وتمثل أول طلب للإمام الشافعي في زيارة قبر الليث بن سعد، أحد الأئمة السابقين لعصره، مشيرا على ابن عبدالحكم والعلماء بضرورة جمع علم وتراث الليث بن سعد وتدوينه وحفظه.

مسلسل خالد النبوي ينتمي للدراما الدينية

ومسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي يتنمي إلى الدراما الدينية والتاريخية، ويشارك في البطولة نخبة من أبرز نجوم الدراما المصرية والعربية، من بينهم أروى جودة، وحمزة العيلي، ونضال الشافعي، ووليد فواز، وأشرف على الكتابة محمد هشام أبو عبية، وإخراج الليث حجو.