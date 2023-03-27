كشف جريمة قبل السحور بالمرج.. شاب يقتل ربة منزل ويفقد حياته: جثتان في حالة تعفن

لا تزال واقعة العثور على جثة سيدة مقتولة وشاب متوفيا بجوارها، داخل شقة سكنية بشارع مدرسة حافظ إبراهيم بدائرة قسم شرطة المرج شمال القاهرة، حديث الساعة، وخلقت حالة من الرعب الشديد بين الإهالي، وجرى نقلهما إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

روى أحد شهود العيان عن الواقعة، أن الشاب المتوفى استأجر الشقة السكنية منذ 10 أيام بمنطقة مؤسسة الزكاة بالمرج، ومن ثم اصطحب السيدة إلى الشقة، ولم يصدر ثمة صوت لهما في الأيام الماضية، حتى بدأت ريحة كريهة في الانبعاث شيئًا فشيًا، واستمرت 7 أيام، حتى أصبحت لا تطاق.

تابع في حديثه لـ«الوطن»، أن الجيران أبلغوا الأجهزة الأمنية عن الرائحة الكريهة، التي تنذر بوجود جثة داخل الشقة، وانتقل رجال المباحث إلى الشقة محل البلاغ، وعثروا على جثماني الشاب والسيدة، وتبين أن السيدة المتوفاة تدعى «أم أحمد» من منطقة عين شمس بالقاهرة، وهناك محضرًا بتغيبها منذ 12 يومًا، حررته أسرتها بقسم شرطة عين شمس.

جثة سيدة ورجل على بعد السحور

بدأت الأجهزة الأمنية بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى، والتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار الذي شهد الواقعة، تمهيدا لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء شهود العيان لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وتبين من التحريات أن الجثة الأولى تعود لسيدة تدعى «أم أحمد» مقيمة بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وبها آثار طعن بسلاح أبيض، والجثة الأخرى تعود لشاب يدعى «جابر» مقيم بالمرج.

خلافات بينهما

وأوضحت التحريات أن السيدة مقيمة بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وتوجهت لشقة الشاب بالمرج لوجود خلافات بينهما ونشب بينهما مشاجرة في تمام الساعة الثالثة فجرًا بعد السحور، تعدى فيها الشاب على السيدة بسلاح أبيض أودى بحياته، ثم أصيب بنوبة حادة فسقط على الأرض ولفظ أنفاسه الاخيرة، وأصبحا جثتين هامدتين.

تحرر عن ذلك المحضر بالوقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي صرحت بالدفن.