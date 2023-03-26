ملخص مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 4.. القبض على الكبير ومربوحة في الطريق

يشهد مسلسل الكبير أوي7 الحلقة الرابعة العديد من الأحداث الكوميدية بطولة أحمد مكي، والذي يعرض على قناة on في تمام 6:15 عقب أذان المغرب، ويعاد في نفس اليوم 12:30 بعد منتصف الليل وفي اليوم التالي 2:00 مساء.

ملخص مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 4

بدأت الحلقة 4 من مسلسل الكبير أوي7 بتواجد الكبير ومربوحة في عيادة استشارية العلاقات الزوجية، بعد أن جرى إنقاذ مربوحة من الحريق خلال تواجدها في الورشة.

وتقترح جميلة استشارية العلاقات الزوجية، أن يعيشان قصة حب وبالفعل يقوم الكبير بالاتفاق مع نفادي على توصيل مربوحة في مكان بعيد عن المزاريطة، وينتظرها الكبير ويقوم بمعاكستها واصطحبها معه في السيارة، وبالصدفة يجد كمين في الطريق ويكتشف نسيانه لأي إثبات شخصية، ويجرى القبض عليه خاصة أن ملابسهما كانت غريبة ترجع إلى السبعينيات.

جوني يخسر الجيم

وبعد أن استطاع جوني بحيلة ذكية استقطاب أهالي المزاريطة إلى الجيم باشتراك سنوي، تقتحم الشرطة المكان ويكتشف أن الأجهزة الرياضية التي اشتراها هجرس مسروقة إذ اشتراها أون لاين، وبالتراضي مع صاحب الأجهزه يتركها له جوني دون أي مشكلات.