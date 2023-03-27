تطورات جديدة في ضبط فكهاني بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم في قضية الإتجار في عقار الكبتاجون المخدر، وحيازته سلاح ناري بالقاهرة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لإعداد تقرير وافي عنها.

ضبط المتهم

تعود تفاصيل الواقعة، عندما وردت معلومات لوحدة مباحث المعادي، مفادها قيام المدعو «جمال. ق. ف» فكهاني، وشهرته «سفروت» 38 سنة، مقيم في طره البلد بمنطقة حلوان بالقاهرة، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم وكرًا لتجارته الآثمة.

وعقب تقنين الاجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته كمية من عقاقير الكبتاجون المخدر، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش.جري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

أوضح سمير عبدالعظيم المحامي، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.