رئيس مترو الأنفاق يتفقد ورش الصيانة بـ«طره البلد» لمتابعة سير العمل

تفقد المهندس علي الفضالي رئيس مترو الأنفاق، ورش صيانة القطارات بطره البلد بالخط الأول «حلوان - المرج الجديدة»، للوقوف على سير العمل ورفع معدلات الأداء للعاملين بجميع الأقسام بورش طره البلد والاطمئنان على انتظام الصيانة الدورية للقطارات العاملة بالخط الأول من خلال العمرات الجسيمة أو العمرات الخفيفة والصيانة الأسبوعية لجميع القطارات.

مترو الأنفاق حصلت على 9 شهادات دولية

وقالت شركة مترو الأنفاق، في بيان لها اليوم، إنها حصلت على شهادة الأيزو لنظامي السلامة والصحة المهنية، حيث حصلت على 7 شهادات دولية خاصة بنظم الإدارة ممثلة في شهادة الجودة للتحكم المركزي وشهادتي الجودة والسلامة لمركز تدريب شبرا الخيمة ومركز تدريب سراي القبة وشهادتي الجودة والسلامة لورش شبرا الخيمة وجاري الانتهاء من شهادتي الجودة والسلامة لورش صيانة الوحدات المتحركة بطره البلد والمتوقع الانتهاء منها فى نهاية الشهر الحالي ليصبح عدد الشهادات الحاصلة عليها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق هي 9 شهادات دولية.

الفضالي يطالب العمال بمزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات للركاب

ووجه «الفضالي»، الشكر والتقدير لجميع العاملين بورش طره البلد من مهندسين وفنيين وعمال على الجهد المبذول في العمل وطالبهم بمزيد من الاجتهاد فى العمل لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب.

وشارك في الجولة المهندس السيد الحسيني مساعد رئيس الشركة للتشغيل بالخط الأول، والمهندس محمود صلاح مدير عام ورش صيانة طره البلد، وعدد من المهندسين وفنيين الصيانة ومندوبين السلامة والصحة المهنية بالخط الأول.

وناشد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، جمهور الركاب بالتواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بالمترو مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء .