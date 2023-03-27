مع انطلاق الساعات الأولى من خامس أيام شهر رمضان المعظم، يبحث العديد من المواطنين من أبناء محافظة مطروح، خلال الساعات الجارية، عن موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الاثنين 27-3-2023 خامس أيام شهر رمضان الكريم.

وتقدم «الوطن» موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الاثنين 27-3-2023 خامس أيام رمضان بالمحافظة، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار العام.

موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الاثنين 5 رمضان

ويأتي موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الاثنين 27-3-2023، 5 رمضان، طبقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الصادرة سيكون كالتالي:-

- موعد اذان المغرب 5 رمضان، الساعة 06:27 مساء

وتستمر مدة ساعات الصيام في شهر رمضان 2023 في محافظة مطروح، في خامس أيامه، وهي كالتالي:-

مدة ساعات الصوم: 14:02 ساعة.

مساجد مطروح في رمضان

وأكد الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف في مطروح، لـ«الوطن»، متابعة جميع المساجد في مراكز ومدن وقراب محافظه مطروح، خلال شهر رمضان المعظم، على مدار جميع الصلوات من خلال المفتشين في المديرية وإدارات الأوقاف في ظل الإقبال الشديد من المواطنين على أداء الصلاة في جماعة بمختلف المساجد على مدار اليوم.